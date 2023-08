Pedro é multado e suspenso por um jogo no Flamengo

Atacante não enfrenta o Olímpia; episódio de indisciplina não foi o primeiro entre jogadores do clube este ano

O atacante Pedro foi multado e suspenso pela diretoria do Flamengo por um jogo após ter se recusado a seguir no aquecimento durante o duelo contra o Atlético-MG, no último sábado (29), e ter faltado o treino na segunda-feira (31). O jogador, vale lembrar, foi agredido por Pablo Fernandez, ex-preparador físico de Jorge Sampaoli.

Depois de reuniões entre a diretoria do Flamengo, agentes do atacante, familiares, e o próprio jogador, Pedro deixou claro que estava à disposição para cumprir normalmente o seu contrato, mas insatisfações com o tratamento dado pela comissão técnica de Jorge Sampaoli também foram reforçadas.

Na reapresentação do atacante, na última terça-feira (01), não houve uma aproximação do técnico, as partes não falaram sobre o ocorrido com Pablo Fernandez. Vale ressaltar que, o treinador tem um jeito introspectivo e é de poucas palavras no dia a dia, especialmente com alguns atletas. O jogador esperava uma aproximação de Jorge Sampaoli desde o ocorrido por entender que ele é o comandante do elenco.

Ainda conforme trouxe a GOAL, pessoas próximas a Pedro enxergam que Sampaoli não tem grandes planos para o camisa 9 no futuro da equipe e que suas características não encaixam com o estilo de jogo pretendido pelo comandante. A situação, no entanto, não é simples, já que o camisa 9 é considerado o ativo mais valioso do clube no mercado.

Pedro ter se recusado a seguir no aquecimento durante o jogo contra o Atlético-MG não foi o primeiro ato de indisciplina no Flamengo que veio a nesta temporada. Com Vitor Pereira, Arturo Vidal fez uma cena no banco de reservas ao perceber que não entraria em campo no jogo contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

Já com Jorge Sampaoli, Marinho se recusou a viajar com o elenco após relatar sentir dores. O atacante foi multado e afastado. Recentemente, Gabigol brigou com Marcos Braz no vestiário do Maracanã por querer deixar o estádio antes do sorteio para o exame antidoping. O camisa 10 foi multado pela diretoria.

Mais recente, Varela também se recusou a aquecer, conforme trouxe o GE e a GOAL confirmou. O lateral, no entanto, pediu desculpas e foi perdoado. Uruguaio, não está nos planos da comissão técnica, foi perdoado e não recebeu multa.