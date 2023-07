Cuiabá x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Bahia se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Cuiabá busca a segunda vitória consecutiva para se manter distante da zona de rebaixamento. O Dourado está na 13ª posição do campeonato, com 15 pontos marcados, e vem de triunfo sobre o Santos.

Do outro lado, o Bahia perdeu diante da sua torcida na rodada passada e agora sabe que precisa reagir na competição para não entrar no Z-4. O Tricolor é o 15º colocado, com 12 pontos somados.

Nos últimos dois jogos entre as equipes, ocorreram dois empates.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Patric, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto (Ceppelini); Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva (Iury). Técnico: António Oliveira.

Bahia: Marcos Felipe; André, Kanu, Vitor Hugo e Chávez (Ryan); Acevedo, Rezende; Ademir, Cauly e e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Cauly está no departamento médico.

Quando é?