Cuiabá x Athletico-PR: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes encerram a participação no Brasileirão nesta quarta-feira (6); veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Apesar da derrota para o Flamengo por 2 a 1 na última rodada, o Cuiabá garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Em 12º lugar, com 48 pontos, o Dourado soma 13 vitórias, nove empates e 15 derrotas no Brasileirão de 2023.

Do outro lado, o Athletico-PR, em oitavo lugar, com 56 pontos, já está confirmado para a Sul-Americana e garantido na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Para o último compromisso do ano, Canobbio, recuperado de dores musculares, retorna.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Kaique Rocha e Vinicius Kauê; Madson, Hugo Moura, Erick e Cuello; Vitor Bueno, Christian e Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Fernandinho, Alex Santana, Cacá e Thiago Heleno, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

