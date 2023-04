Cuiabá x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (22), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, Cuiabá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após perder na estreia, o Cuiabá busca a sua primeira vitória como mandante no campeonato. O Dourado não poderá contar com Filipe augusto, suspenso. Já Uendel segue em reta final de recuperação.

Do outro lado, o o RB Bragantino quer o segundo triunfo consecutivo para ficar entre os líderes do Brasileirão. O Massa Bruta perdeu Cleiton, com virose, enquanto Luan Cândido se recupera de cirurgia.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson e Patric; Fernando Sobral, Raniele e Ceppelini; Jonathan Cafú, Negueba e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira.

RB Bragantino: Lucão, Aderlan, Leo Realpe (Eduardo), Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Gustavinho; Helinho (Nacho Laquintana), Henry Mosquera e Sasha.

Desfalques

RB Bragantino

Luan Cândido se recupera de cirurgia, enquanto Cleiton está com virose.

Cuiabá

Uendel segue no departamento médico, enquanto Filipe Augusto cumpre suspensão.

Quando é?