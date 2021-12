Cuca decide deixar Atlético-MG para tirar ano sabático; Jorge Jesus vira opção

Cuca não ficará no Atlético-MG em 2022. O técnico encerrou a sua segunda passagem pelo clube e vai tirar um período sabático a partir do próximo ano. A ideia é ficar mais perto dos familiares. A diretoria, inclusive, já tem conhecimento sobre a decisão do treinador de 58 anos. O clube já iniciou conversas para buscar o seu substituto: Jorge Jesus é o predileto.

O presidente Sérgio Batista Coelho, o diretor de futebol Rodrigo Caetano e os mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — estão cientes sobre a saída do comandante, que venceu Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na atual temporada, desde 19 de dezembro.

Na ocasião, o comandante avisou à cúpula que pretendia deixar a Cidade do Galo para ficar mais perto de seus familiares — ele tem uma neta de quatro anos chaamda Eloá. Além disso, o comandante alimenta a expectativa de defender a seleção brasileira.

No mesmo dia 19, a GOAL fez contato com o diretor de futebol Rodrigo Caetano por meio de mensagem a fim de confirmar a possível saída de Cuca. Na ocasião, o executivo do Galo negou que houvesse pedido do treinador para deixar o clube, mesmo que a reportagem já soubesse que a solicitação tenha ocorrido horas antes.

O treinador tem contrato na Cidade do Galo até o fim de 2022 e precisa ajustar com a cúpula sobre a sua quebra contratual, uma vez que o compromisso possui multa rescisória.

Cuca comandou o Atlético-MG em 224 partidas, com 128 vitórias, 48 empates e 48 derrotas. O técnico foi campeão de três edições do Campeonato Mineiro, de uma da Libertadores, uma do Brasileirão e uma da Copa do Brasil. À frente do time, tem 64,28% de aproveitamento.

A informação sobre o pedido de saída de Cuca do Atlético-MG foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

Busca por Jorge Jesus

O predileto da diretoria do Atlético-MG para a vaga de Cuca é Jorge Jesus. O português vive momento instável no Benfica, de Portugal, e foi procurado pelo Flamengo. Entretanto, a diretoria carioca não conseguiu um acordo com o comandante e preferiu buscar Paulo Sousa no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

Desta forma, Jorge Jesus pode deixar o Estádio da Luz nos próximos dias e voltar ao Brasil. O destino, desta vez, seria a Cidade do Galo. Ele tem boa relação os mecenas do clube.

Em 2019, antes de acertar a sua transferência para o Flamengo, o lusitano chegou a assistir a um jogo do Atlético-MG ao lado do empresário Lucca Bertolucci e dos mecenas Rubens Menin e Ricardo Guimarães em um dos camarotes da Arena Independência.

Sem acordo com o Galo na ocasião, o português se acertou com o Fla e sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.