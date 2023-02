CSA x Vitória o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela segunda rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo (5), no Rei Pelé, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Após estrear com um empate, o CSA está na quinta colocação do grupo B e agora conta com o apoio de sua torcida para conquistar o seu primeiro jogo. Do outro lado, o Vitória também empatou na estreia e agora quer somar pontos fora de casa.

Prováveis escalações

Escalação do provável do CSA: Dalberson; Everton Silva, Thales, Xandão e Pará; Bruno Matias, Guilherme Rend e Tomas Bastos; Robinho, Kaio Nunes e Rodriguinho.

Escalação do provável do Vitória: Lucas Arcanjo (Dalton), Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho (Tréllez) e Dibble.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?