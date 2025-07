CSA x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há cinco jogos na Série C, com três derrotas e dois empates, o CSA volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. O time alagoano garantiu a classificação para as oitavas de final após eliminar o Boavista por 2 a 0 na primeira fase, o Tusa Luso por 5 a 0 na segunda e o Grêmio por 3 a 2 na terceira fase. O confronto de volta está marcado para o dia 7 de agosto, em São Januário.

Por outro lado, o Vasco vem de empate com o Internacional por 1 a 1 no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina eliminou o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu, ambos pelo placar de 3 a 0, além do Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6. Para o confronto, o técnico Ferandno Diniz terá o retorno de João Victor.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Luiz Gustavo e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Baianinho (Tiago Marques).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Lemos), Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira, David e Vegetti.

Desfalques

CSA

Islan e Jackson estão no DM, enquanto Enzo e Baianinho vão cumprir suspensão.

Vasco

Philippe Coutinho e GB seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 30 de julho de 2025

quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 13 confrontos disputados, foram quatro vitórias para cada lado e cinco empates. No último encontro, válido pela Série B de 2022, o time alagoano levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Classificação

