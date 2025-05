Oitavas de final da Copa do Brasil 2025: sorteio, jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

Veja datas, equipes confirmadas, formato e onde acompanhar ao vivo

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2025 se aproxima, e os olhos do torcedor já se voltam para o sorteio que vai definir os confrontos dessa etapa eliminatória. Com os principais clubes do país ainda vivos na competição, a expectativa é por grandes duelos e possíveis clássicos. O chaveamento das oitavas será definido por sorteio, e os jogos estão marcados para o fim de julho e o início de agosto.

O mata-mata começa a ganhar forma e a GOAL informa tudo sobre as 16 equipes que terão sequência na competição...