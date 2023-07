CSA x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o Aparecidense na noite deste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Nosso Futebol, no streaming.

Depois do empate contra o Figueirense por 1 a 1 na última rodada, o CSA busca a recuperação na tabela. No momento, aparece no meio da tabela, com 15 pontos. Até aqui, foram três vitórias, seis empates e três derrotas.

Já o São José, está na 5ª posição do torneio com 19 pontos, e vem de derrota na última rodada contra a Aparecidense. Na Série C, a equipe registra cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Celsinho, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Bruno Matias, Marciel (Yago Henrique) e Tomas Bastos; Rhayner, Ray Vanegas e Gabriel Taliari.

São José: Fábio Rampi; Lucas Cunha, Ryan e Jadson; Thallys, Nonato, Rafael Carrilho, Sillas e Alessandro Vinícius; Kayan é Zé Andrade.

Desfalques

CSA

Arnaldo cumprirá suspensão.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?