CSA x São Bernardo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o São Bernardo na tarde deste domingo (28), às 16h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, em duelo válido pela quinta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Vindo de empate na rodada passada, o CSA conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato. O time ocupa o 13º lugar, com 5 pontos.

Já o São Bernardo vai a campo defendendo a sua liderança. O time venceu todos os jogos que disputou até o momento e quer dar sequência à sua grande fase.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Foster e Ernandes; Yago Henrique, Moisés Ribeiro, Tomas Bastos e Thiaguinho; Iago Telles e Jô. Técnico: Vinícius Bergantin.

São Bernardo: Alex Alves; Jeferson, Helder, Salustiano e Davi Gabriel; Rafael Vaz, Léo Jabá e Rodrigo Sousa; Romisson, Matheus Oliveira e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?