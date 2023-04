CSA x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio Rei Pelé, o CSA recebe o Internacional na noite desta quinta-feira (27), a partir das 20h (de Brasília), em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Colorado venceu o primeiro duelo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming..

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

O CSA chega para o duelo completamente descansado, já que continua em preparação para estrear na Série C. A equipe alagoana não poderá contar com Robinho, lesionado. Desta forma, Jô estará no comando de ataque. Os mandantes precisam ganhar por dois gols de diferença para avançar, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Do outro lado, o Internacional vem de triunfos consecutivos, pela Copa Libertadores e Brasileirão, tendo ganhado do Flamengo no fim de semana. O Colorado tem a vantagem do empate em Maceió e tem praticamente todo o elenco à disposição. Entretanto, Lucas Ramos sentiu dores no tornozelo durante o treinamento e é dúvida.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Arnaldo (Cedric), Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Mathias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Desfalques

CSA

Robinho está lesionado.

Internacional

Lucas Ramos tem problema no tornozelo e é dúvida.

Quando é?