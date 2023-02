CSA x Cruzeiro de Arapiraca ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

CSA e Cruzeiro de Arapiraca se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, pela sexta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Penúltimo colocado do estadual até o momento com 4 pontos, o CSA entra em campo precisando da vitória para não ver os rivais abrirem distância na tabela e ficar distante da classificação à próxima fase. Do outro lado, o Cruzeiro está na quarta posição, com 6 pontos, e quer pontuar para se manter dentro do G-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável CSA: Dalberson; Everton Silva, Paulo Cesar, Xandão e Pará; William Oliveira, Tomas Bastos e Bruno Matias; Geovane, Robinho e Kaio Nunes.

Escalação do provável Cruzeiro de Arapiraca: a confirmar.

Desfalques

CSA

Não há desfalques confirmados.

Cruzeiro de Arapiraca

Não há desfalques confirmados.

Quando é?