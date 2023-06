CSA x Aparecidense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o Aparecidense na noite desta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Nosso Futebol, no streaming.

Depois da derrota para o Operário por 1 a 0 na última rodada, o CSA busca a recuperação na tabela. No momento, aparece no meio da tabela, com 12 pontos. Até aqui, foram três vitórias, três empates e duas derrotas.

Já o Aparecidense, na lanterna do torneio com apenas seis pontos, vem de duas derrotas consecutivas. Na Série C, a equipe registra duas vitórias e seis derrotas, com um aproveitamento de apenas 25%.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Arnaldo, Paulo César, Rafael Forster e Rhuan; Moisés, Cedric e Tomas Bastos; Iago Teles, Robinho e Gabriel Taliari.

Aparecidense: Pedro Henrique; David, Léo Rigo Vanderlei e Rodrigues; Naldo, Rafa Marcos e Raphael Luz; João Diogo, Du Fernandes e Alex Henrique.

Desfalques

CSA

Everton Silva cumprirá suspensão.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?