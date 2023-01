Crystal Palace x Newcastle ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Times entram em campo neste sábado (21), pela 21ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Crystal Palace e Newcastle entram em campo na tarde deste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no Selhurst Park, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de empate no jogo passado, o Palace se manteve na 12ª posição, com 23 pontos marcados. O time mandante, entretanto, tem uma série de desfalques importantes para o confronto, como Andersen, McArthur e Ferguson. A última vitória dos Eagles aconteceu ainda no final de 2022, quando bateu o Bournemouth por 2 a 0 jogando fora de Londres.

Do outro lado, o Newcastle segue em grande fase, tem a chance de subir na classificação e alcançar a terceira posição, deixando o Manchester United para trás em caso de vitória. A equipe está em quarto lugar no Campeonato Inglês, com 38 pontos. Eddie Howe terá que escalar sua equipe sem o brasileiro Bruno Guimarães, lesionado.

Vindo de vitórias contra Leicester (2 a 0) e Fulham (1 a 0), a equipe do nordeste da Inglaterra visita o Newcastle na próxima semana, no jogo de ida pelas semifinais da Copa da Liga.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Crystal Palace: Guaita; Clyne, Tomkins, Guehi e Mitchell; Schlupp, Doucoure e Eze; Olise, Mateta e Zaha

Escalação do provável do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Willock, Joelinton; Almirón, Saint-Maximin; Isak.

Desfalques

Crystal Palace

Joachim Andersen, Nathan Ferguson e James McArthur estão lesionados.

Newcastle

Bruno Guimarães está no departamento médico.

