Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+ e do Premiere (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Cruzeiro vive uma fase de recuperação no estadual. Depois de perder na estreia para o Pouso Alegre, a equipe se reabilitou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Tombense fora de casa pela segunda rodada, garantindo os primeiros três pontos da equipe no campeonato. A tendência é que o técnico Tite coloque força máxima para o jogo contra o Uberlândia no Mineirão, com titulares voltando após rodar o elenco nas primeiras rodadas.

Por outro lado, o Uberlândia entrou no Campeonato Mineiro buscando se consolidar após sua transformação em SAF. O time vem de dois empates, em 0 a 0 contra a Tombense e 1 a 1 contra o Betim. A equipe ainda segue buscando sua primeira vitória para tentar garantir uma colocação melhor no Grupo A.

No papel, o Cruzeiro pinta como favorito e deve tentar impor seu ritmo alto desde o início, já o Uberlândia deve se fechar e buscar surpreender nos contra-ataques.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Uberlândia: Jefferson Luis; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição; Robinho, Júlio e Juan Carlos. Técnico: Jorge Castilho.

Desfalques

Cruzeiro

Os atletas Matheus Cunha, Lucas Villalba, Matheus Henrique, Cauan Baptistella, Marquinhos e Néiser Villareal seguem lesionados, enquanto Gerson ainda não está regularizado no BID.

Uberlândia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG

