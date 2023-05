Cruzeiro x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (6), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, o Cruzeiro recebe o Santos na tarde deste domingo (23), em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na sexta posição com 6 pontos, o Cruzeiro acumula duas vitórias e uma derrota até o momento. A Raposa não confirmou desfalques para o duelo deste domingo, e conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil: o Grêmio.

Do outro lado, o Santos conquistou a primeira vitória na competição na rodada passada e está em 11º lugar, com 4 pontos. O Alvinegro vem de derrota no meio da semana pela Copa Su-Americana. Mais uma vez, o Peixe terá desfalques por lesões, além de Bauermann e Dodi cumprirem suspensões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou oito, o Atlético nove, além de três empates.

Escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Nikão e Gilberto. Técnico: Pepa.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim (Maicon) e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho (Sandry) e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo (Deivid). Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Santos

Eduardo Bauermann e Dodi estão suspensos, enquanto Soteldo, Luan Dias, Lucas Barbosa e João Lucas seguem no departamento médico.

Quando é?