Cruzeiro quer montar 'seleção da Série B' para subir em 2021

A Raposa vem procurando nomes que já se destacaram na competição para tentar ser mais competitiva para a próxima temporada

Recém-rebaixado, o Cruzeiro apostou todas as fichas que subiria em 2020. Com um elenco que era, por muito, o mais caro da Série B na temporada (muito pelos remanescentes da queda em 2019), o time ia com tudo para retornar à Série A já para 2021. A campanha, porém, foi aquém do esperado, o time não conseguiu ser consistente e acabou terminando no meio da tabela.

Agora, com mais tempo de preparação para jogar a segundona, a Raposa parece apostar justamente nisso: a experiência na competição.

Sem tanto dinheiro para contratar, o Cruzeiro, assumidamente, admite que errou no mercado da bola em 2020 e parece estar mais disposto a trazer jogadores já acostumados a jogar a Série B: o time vem a procura de grandes destaques, individuais ou coletivos, da última edição do campeonato.

Nomes como Matheus Barbosa, ex-Cuiabá, e Felipe Augusto, ex-América-MG, foram titulares em equipes que subiram na última temporada e chamaram a atenção. Neste ritmo, outros alvos do clube como Marcinho, do Sampaio Corrêa, Bruno Rodrigues, da Ponte, e Paulo Henrique, do Paraná, também se destacaram. No próprio comando técnico, Felipe Conceição, substituto de Felipão para 2021, fez grande campanha com o Guarani em 2020 e será o comandante dessa 'seleção' de destaques da Série B.

Em média, todos são jogadores que tem de 23 a 28 anos, e, em tese, estariam prontos para dar o próximo passo na carreira, após terem anos consistentes na segunda divisão. Exatamente o contrário do que o clube fez para 2020, quando apostou em atletas mais jovens que ainda não haviam se destacado, ou então em "medalhões", em baixa na carreira.

4 dos jogadores da seleção da Série B podem atuar pelo Cruzeiro em 2021, são eles:



LD - Paulo Henrique: Negociando com Cruzeiro.

Z - Manoel: Jogador do Cruzeiro.

LE - Alan Ruschel: Contratado pelo Cruzeiro.

M - Marcinho: Contratado pelo Cruzeiro pic.twitter.com/28NhIa680i — CABULOSO DE MINAS 🇫🇲 (@cabulosodemg) February 10, 2021

Se reforços como Aírton (um jovem que chegou e chamou a responsabilidade) e Rafael Sóbis (um veterano que brilhou) contrariam essa estatística, muitos outros, como Sassá, Marcelo Moreno, William Pottker, Giovanni, Roberson, Jean, Arthur Caíke e Régis não conseguiram convencer a torcida. Não a toa, vinham de anos não tão bons e chegaram praticamente dispensados de seus clubes a Belo Horizonte. Mesmo caso de Ney Franco (dispensado no Goiás), Enderson Moreira (que estava no Ceará) e Felipão (que vinha de um ano sabático após ser demitido do Palmeiras).

Mesclando destaques da Série B em ascensão, alguns reforços que deram certo em 2020 e outros remanescentes, principalmente da base, o Cruzeiro vai com tudo em busca do retorno à Série A para 2022. Com uma estratégia diferente de mercado, a expectativa da torcida é que o time possa voltar para onde nunca deveria ter saído.