Marcelo Moreno de volta ao Cruzeiro? O que se sabe sobre a negociação

Atacante deve rescindir o contrato com o Shijiazhuang Ever Bright, da China, para assinar por três anos com a Raposa

Marcelo Moreno está cada vez mais perto de retornar ao . Apalavrado com o clube brasileiro, o atacante deve rescindir seu contrato com o o Shijiazhuang Ever Bright ( ), para voltar à , onde é idolo.

De acordo com o portal Globoesporte.com, Marcelo Moreno deve assinar contrato de três anos com o Cruzeiro, que será diferente dos demais companheiros: no primeiro ano, ele terá metade de seu salário pago pelo empresário Pedro Lourenço, ex-membro do conselho gestor e conselheiro do clube mineiro.

Já ano que vem, de acordo com o portal Superesportes, caso a Raposa retorne à série A, caberá apenas ao Cruzeiro custear os vencimentos do jogador.

Coronavírus e deixar de ganhar quase R$ 50 milhões

Marcelo Moreno resolveu deixar o futebol chinês e retornar ao principalmente após o surgimento da epidemia do coronavírus, que paralisou as competições esportivas na China.

Com a rescisão do contrato que ainda tem duração de mais dois anos, o atacante abdicará de receber quase R$ 50 milhões equivalentes ao restante do vínculo com o clube chinês.

Terceira passagem pelo Cruzeiro



(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

A Raposa aguarda apenas pelo fim do vínculo de Moreno com os chineses para fazer o anúncio. Em sua conta no Twitter, o dirigente do Cruzeiro, Carlos Ferreira Rocha, falou sobre as negociações.

"Estou ansioso tanto quanto vocês! Vai dar certo!", escreveu, garantindo que os valores não irão comprometer a gestão financeira do clube.

Estou ansioso tanto quanto vocês! Vai dar certo! 🙏🏻 https://t.co/kKr1SZNVEn — Carlos Ferreira Rocha (@_carlosCEC) February 13, 2020

"Não ficará caro, está dentro do nosso planejamento financeiro", afirmou.

Não ficará caro, está dentro do nosso planejamento financeiro. https://t.co/uKwzOKu8ux — Carlos Ferreira Rocha (@_carlosCEC) February 13, 2020

Marcelo Moreno é o estrangeiro que mais fez gols no clube mineiro.Entre 2007 e 2008, ele marcou 21 gols em 36 partidas. Depois, o boliviano retornou ao clube em 2014, tendo feito 24 gols em 57 jogos, além das conquistas do e Brasileiro daquele ano.