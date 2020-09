Cruzeiro proibido de registrar novos jogadores: quais reforços deixariam de chegar?

O clube procura por reforços para a disputa da Série B, mas foi interrompido por dívida do passado

E o sofreu mais um baque nesta manhã de quarta-feira (2): o clube foi punido pela Fifa por uma dívida com o Zorya-UCR, pela contratação de Willian, e está proibido de registrar jogadores... bem em um período em que a Raposa estava buscando reforços para seu elenco.

Ainda que a equipe mineira tenha enviado uma manifestação formal à Fifa contestando a decisão da entidade, ela foi irredutível e condenou o clube. Em contrapartida, o Cruzeiro alega ter documentos assinados pelo Zorya que dão conta que o time ucraniano teria chegado a um acordo com os mineiros.

Cruzeiro anexou na manifestação na FIFA alguns documentos. Não apenas o do acordo e todos possuem a mesma assinatura do responsável pelo clube ucraniano. E-mails enviados são cadastrados no TMS da FIFA. Clube não pagou nenhuma parcela pq esperava a homologação. https://t.co/FiDeEhwVP2 — Samuel Venâncio™ (@samuelvenancio) September 2, 2020

O problema é que a proibição acontece justamente quando o clube estava procurando reforços para a disputa da : depois de um começo razoável, a estacionou na tabela e vem de três jogos sem ganhar, com duas derrotas. Até mesmo o trabalho de Enderson Moreira já está sendo contestado, especialmente após a eliminação na Copa do diante do CRB de Léo Gamalho.

Nessa maratona de jogos que é a atual temporada, o Cruzeiro não pode perder tempo: em um mês, seis rodadas da segunda divisão serão disputadas. Com a equipe estando oito pontos atrás do primeiro time promovido a Série A neste momento, o Operário-PR, não pode mais perder tempo e precisa se reabilitar o quanto antes.

Com um cenário assim, esse um mês que o clube pode perder para regularizar sua situação com a Fifa e o Zorya podem ser cruciais para o futuro da competição: não é segredo para ninguém que o time titular comandado por Enderson Moreira tem lacunas e o próprio presidente da Raposa, Sérgio Rodrigues, havia admitido que estava à busca de reforços.

Para piorar, alguns nomes já estavam até encaminhados: é o caso de William Pottker, que chegaria para ser, talvez, um coringa do ataque, podendo jogar tanto pelos lados quanto pelo meio - contra o CRB, por exemplo, o clube teve que ir para uma partida decisiva com Roberson, muito criticado pela torcida, de titular, ao lado de dois garotos. Sua chegada já estava muito próxima de ser anunciada, mas deve ser travada pela punição.

Outros setores que preocupam são a lateral esquerda e as pontas: o Cruzeiro tentou a contratação de Danilo Barcelos para substituir Patrick Brey, de saída para a , mas viu o ex-jogador do acertar com o . Assim, Enderson deve escalar Matheus Pereira, prata da casa, como titular diante do Brasil de Pelotas, nesta quarta, no lugar de Giovanni, muito criticado. Júnior Tavares, do , é outro nome que estava em pauta.

Já para as pontas o clube estava muito próximo de anunciar o retorno de Iván Angulo, jovem da base palmeirense que havia sido emprestado ao clube mineiro no começo do ano, mas cuja presença foi requisitada por Vanderlei Luxemburgo e retornou à São Paulo. Após não ser utilizado, voltaria a Belo Horizonte para, talvez, assumir uma posição de titular no Cruzeiro.