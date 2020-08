Quem é o 'Ibra brasileiro', atacante do CRB?

O veterano Léo Gamalho é o artilheiro atual da temporada no Brasil e vem fazendo uma campanha memorável no time alagoano

E o Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil. Depois de uma partida aquém do esperado, o time mineiro não conseguiu reverter a vantagem do CRB e empatou o jogo em 1 a 1, marcando apenas uma vez em todo o confronto. Pelo outro lado, o time alagoano marcou três gols no placar agregado... todos de Léo Gamalho.

Apelidado de "Ibra do Nordeste", o veterano de 34 anos tem 15 gols na temporada até agora e é o artilheiro do Brasil neste momento, junto de Nenê, do , e Tiago Orobó, do . O jogador, que já passou por muitos clubes do , seja na Série A ou na , bem como por equipes do exterior, é o maior goleador da e da segunda divisão até o momento.

Vendo a foto do jogador, não fica difícil entender qual a razão dele ser chamado de "Ibra do Nordeste": muito alto e com um coque característico, Léo Gamalho tem semelhanças físicas e o mesmo estilo capilar do sueco, atualmente no .

Os dois também são centroavantes e goleadores, apesar de Zlatan ter alguns tentos a mais em sua carreira.

Léo Gamalho pelo CRB:



23 jogos

15 gols

1 assistência



5 gols na Copa do Brasil, 3 contra o pic.twitter.com/rC03S2Nt7n — Diário de torcedor (@diariotorcidas) August 26, 2020

Revelado na base do e com passagem pelas categorias juniores do , Léo Gamalho recebeu sua primeira oportunidade como profissional pelo , mas atuou em apenas uma partida. Marcou quatro gols em quatro jogos pelo América de Natal e foi vendido para o Valdevez, de , onde brilhou e teve uma alta média de gols (31 gols em 52 partidas).

À partir daí, se tornou um "viajante" do mundo da bola, passando por várias equipes, as vezes indo muito bem, as vezes pouco entrando bem. Depois de dois anos na (sete gols em 22 partidas), foi repatriado pelo Grêmio Barueri (três gols em 27 partidas) e rodou por vários times de divisões inferiores: ABC (zero gols em três jogos), (zero gols em três jogos), ASA (14 gols em 35 jogos) e Ceará (seis gols em 25 jogos). Ao chegar no , com 28 anos, chegou talvez ao seu ápice, com 32 gols em 57 jogos pelo Tricolor, e foi artilheiro da Copa do Brasil, em 2014.

Contratado pelo , não deu muito certo (sete gols em 29 jogos) e foi repassado ao Avaí, que jogava a Série A. Até foi bem (cinco gols em 14 jogos) e recebeu uma oportunidade de atuar no Nacional, do , um dos maiores campeões da América do Sul (dois gols em 16 jogos).

No , foi muito bem e se tornou ídolo da equipe, com uma excelente média (24 gols em 49 jogos), incluindo outra artilharia da Copa do Brasil, dessa vez em 2016. Rescindiu e foi jogar na , onde ficou pouco tempo (três gols em 15 jogos), passou pelo Pohang Steelers, da (seis gols em 26 jogos) e foi para o .

Por lá, virou meme em um famoso "bug na matrix", foi o artilheiro do time no ano (13 gols em 36 jogos) - como de costume -, mas não conseguiu impedir a queda dos catarinenses. No CRB desde a virada do ano, está em um nível impressionante. Assim, vai se tornando um dos "andarilhos" mais famosos do futebol, seja pelo folclore ou pelas suas atuações - seja como for, Léo Gamalho sempre deixa um golzinho ou dois...