Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Perto do título, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após afastar risco de rebaixamento e garantido na Série A do Brasileirão, o Cruzeiro agora sonha com a classificação para a Copa Sul-Americana 2024. Para confirmar a presença no torneio, a equipe mineira precisa de apenas um empate no Mineirão.

Do outro lado, o Palmeiras precisa de apenas um empate para confirmar o bicampeonato brasileiro. Depois de uma virada incrível no Brasileirão, o Verdão assumiu a liderança do torneio, com 69 pontos. Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e um empate. Até aqui, um aproveitamento de 62%.

"Não tem o que falar deste time, somos uma família unida, não baixamos a cabeça quando saímos atrás. E não foi diferente no Brasileiro. Vocês davam de perdido, mas seguimos trabalhando. Óbvio depois da eliminação sentimos, foi difícil recomeçar", afirmou o jovem Endrick.

"Estamos aqui agora e todo trabalho, o Abel é fenomenal, e para mim metade do trabalho é dele. Para mim é um dos melhores treinadores, se não o melhor do mundo. Uma grande pessoa e fez tudo isso para gente", completou.

Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras

Com a taça de campeão brasileiro quase nas mãos, Abel Ferreira mantém cautela em relação ao seu futuro. Após a vitória contra o Fluminense neste domingo (3), o treinador do Palmeiras afirmou que as notícias sobre uma possível mudança para o Al-Sadd, do Qatar, são apenas "especulações".

"Não vou comentar especulações, vocês sabem como é o futebol brasileiro. Já falei ao longo do ano, tem várias especulações, é normal. O mais importante é o jogo mais importante do ano, queremos carimbar este título, porque neste momento não somos campeões e queremos muito ser. Não defini (o futuro), vocês sabem. Sabem o que passa comigo, que eu tenho contrato. Isso é especulação", afirmou o técnico português.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva, Japa; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Paulo Autuori.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Gabriel Menino, Dudu e Rony seguem como desfalques.

Quando é?