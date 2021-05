Cruzeiro estreia na Série B ainda em busca de diretor de futebol

O time estreia na segunda divisão contra o Confiança, neste sábado (29)

Com a saída do diretor de futebol André Mazzuco, que aceitou uma proposta do Santos, o Cruzeiro está a procura de um substituto no mercado. Um nome que agrada a torcida e a diretoria é o de Alexandre Mattos, que conhece bastante o time mineiro, por ter trabalhado no clube entre 2012 e 2014 e ter participado da montagem do elenco ao lado do técnico Marcelo Oliveira, que resultou a conquista do bicampeonato brasileiro.

No ano passado, no início do trabalho do Conselho Gestor, que assumiu a direção do clube quando o presidente Wagner Pires renunciou ao cargo, após uma série de irregularidades administrativas e escândalos ainda investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais, Mattos chegou a ficar no Cruzeiro por quatro dias. Na época, o diretor pediu para sair assim que Pedro Lourenço, dono da rede de Supermercados BH, desistiu de participar do Conselho ao lado de outros notáveis cruzeirenses.

Alexandre Mattos está de férias com a família no exterior. Recentemente foi sondado pelo próprio Santos, bem como esteve na pauta do Grêmio, que anunciou Diego Cerri na última segunda-feira.

Sobre o interesse do Cruzeiro, Mattos disse a Goal que ainda não foi procurado pelo clube mineiro, mas nos bastidores do time celeste, o nome do dirigente ganha bastante força, até porque Pedro Lourenço é o principal incentivador financeiro na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Além disso, o empresário do ramo supermercadista é amigo e confia muito no diretor de futebol que está sem clube desde o desligamento do Atlético-MG, no início de janeiro, com a eleição do presidente Sérgio Coelho.

Possível volta ao Cruzeiro

No fim de março, em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, do UOL, Mattos não fechou as portas caso recebesse um convite para trabalhar em um clube com orçamento reduzido e problemas financeiros, como é o caso do Cruzeiro. “Eu deixei o Cruzeiro ganhando menos para ir para o Palmeiras. E se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão, porque já me perguntaram muitas vezes se eu trabalharia na segunda divisão, no Cruzeiro, e eu trabalho em qualquer clube que encha meu coração. Que seja um projeto correto, independentemente do dinheiro”, disse.

Mattos em projetos pessoais

Neste período sem trabalhar como executivo de futebol, Alexandre Mattos cuidou do livro que lançou, chamado “Tudo começa com um sonho”. A publicação, que conta com mais de 200 páginas, conta detalhes e bastidores dos 15 anos de carreira. Além disso, nas redes sociais, criou um quadro chamado de “Dicas do Mattos” com explicações sobre a carreira e visão do mercado da bola voltado a profissionais do futebol.