Grêmio define contratação de novo executivo de futebol

Diego Cerri, de 46 anos, comandará o departamento de futebol gresmista

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, a direção do Grêmio confirmou a contratação de Diego Cerri, 46 anos, para ser o executivo de futebol. Com esta contratação, o tricolor finalizou a construção do novo departamento.

Natural de São Paulo, o novo executivo de futebol gremista esteve perto de acertar com o Santos, mas o projeto de trabalho e a proposta do Tricolor acabaram sendo determinantes para que Cerri optasse pelo frio do Rio Grande do Sul ao invés do litoral paulista.

O Departamento de Futebol gremista comunica oficialmente a contratação de Diego Cerri para ser o novo executivo da pasta. O profissional assume efetivamente a função a partir de junho.



Formado em educação física, Diego Cerri iniciou a sua carreira no Barueri, onde também foi preparador físico e treinador. Também trabalhou como executivo de futebol no RB Brasil, Ceará e por último estava no Bahia, onde encerrou o seu trabalho em dezembro de 2020.

A negociação com Cerri durou aproximadamente um mês e apresentação do novo executivo de futebol só acontecerá no início do mês de junho, quando irá começar os trabalhos no CT Luiz Carvalho.