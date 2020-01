Alexandre Mattos no Cruzeiro: qual será sua função antes de ir para o Reading, da Inglaterrra

Antes de assumir o cargo no Reading, o dirigente trabalhará de graça por dois meses na Raposa por "gratidão"

Você trabalharia de graça? Pois bem, é isso que Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Palmeiras, fará pelo . Cotado para assumir o mesmo cargo na , o dirigente acabou aceitando uma proposta do Reading, da segunda divisão inglesa, mas irá ajudar o clube mineiro por "gratidão".

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mattos assumiu o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro em 2012, e venceu dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014). Agora, o dirigente retornará por dois meses à Raposa em outro momento: se o ex-diretor do clube foi "gastão" na primeira passagem, agora ele terá que trabalhar com muita austeridade.

O dirigente fará a estrutura do planejamento para o ano, indicará alguns nomes de contratação e ajudará nas negociações (inclusive, na busca pelo seu substituto, quando Mattos deixar o Cruzeiro para ir à ).

"Dos três projetos que participei, os três projetos a gente precisava resgatar equipe competitiva, resgatar o clube financeiramente. Resgatar a autoestima da torcida." declarou Mattos, em entrevista ao GloboEsporte.com

E realmente, a autoestima da torcida cruzeirense está minguando a cada dia. Atolado em casos de corrupção, sem patrocinador, na , falido e com 800 milhões de reais em dívidas, se Mattos conseguir recuperar o Cruzeiro em dois meses, não será um diretor, será um mago. Quiçá, um milagreiro.