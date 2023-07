Cruzeiro encaminha contratação de Matheus Pereira

Meia-atacante de 28 anos topa redução salarial para jogar na Toca da Raposa II

O Cruzeiro encaminhou a contratação de Matheus Pereira. As tratativas avançaram nas últimas horas, e o clube deve anunciá-lo até o início da próxima semana, como soube a GOAL. A informação sobre o princípio de acordo foi antecipada pelo canal do Samuel Venâncio.

Uma fonte diretamente ligada às tratativas disse à reportagem que o negócio deve ter um desfecho em breve, com o acerto dependendo apenas de exames médicos e assinatura do contrato. O atleta ainda não tem viagem marcada a Belo Horizonte.

O jogador aceitou uma redução salarial, o que anteriormente era um empecilho, para jogar na Toca da Raposa II. A melhor oferta do futebol brasileiro era a do Cruzeiro, que chegou a recuar nas conversas, mas manteve a oferta salarial ao jogador. No exterior, o atleta não recebeu propostas que o agradassem.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, estava disposto a negociar o jogador, que tem contrato no clube até 30 de junho de 2026. O técnico Jorge Jesus não conta com o jogador para a atual temporada. Em que pese a posição do português, os sauditas não queriam pagar o restante do salário do atleta, avaliada em cerca de € 5 milhões (R$ 27 milhões na cotação atual) por temporada.

Matheus Pereira chega à Toca da Raposa II como a principal contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. O meia-atacante defendeu o Al-Wahda FC, dos Emirados Árabes Unidos, por empréstimo no primeiro semestre de 2023.