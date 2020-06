Cruzeiro em crise: quem deixou o clube desde o rebaixamento?

Clube celeste anunciou a rescisão do contrato de Robinho e Edílson; são mais dois jogadores que deixam o time após o rebaixamento para a Série B

O anunciou nesta sexta-feira, 5 de junho, a rescisão contratual de dois atletas: Robinho e Edílson. Os jogadores fizeram parte da campanha do rebaixamento do Cruzeiro para a no ano passado e aumentam a lista de atletas que deixaram o clube desde então.

O anúncio foi feito pelo próprio clube via nota no site oficial. Segundo o Cruzeiro, a rescisão foi feita de forma amigável entre as partes e justificou a medida pela dificuldades financeiras que o clube enfrenta .

NOTA OFICIAL - ROBINHO E EDILSON



Confira em: https://t.co/QmaZcTohV9 pic.twitter.com/4ZSo0uYVBp — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) June 5, 2020

"Diante da situação pela qual o Clube atravessa, que é pública e notória, a decisão de se abrir mão dos serviços dos atletas se dá exclusivamente por aspectos financeiros, e precisou ser tomada, após diversas análises internas, diante do compromisso da nova gestão com o futuro da instituição", diz o anúncio.

Desde o rebaixamento, diversos atletas já deixaram o Cruzeiro. Robinho e Edílson são os casos mais recentes e ainda não têm novos clubes. Mas outras peças importantes também saíram da Toca da .

Fred rescindiu o contrato com o clube e agora é jogador do Fluminense , seguindo o mesmo caminho feito pelo lateral Egídio e pelo volante e ex-capitão celeste Henrique. Dois jogadores foram para o : Thiago Neves, um dos mais criticados pelos cruzeirenses no ano passado , e o lateral Orejuela.

Outros dois jogadores foram para Curitiba, onde são reservas em seus novos times: o atacante Sassá hoje é jogador do e o ponta Marquinhos Gabriel está no . O meio campista Éderson, que chegou a processar o Cruzeiro pela falta de pagamento durante seu período em Belo Horizonte, foi contratado pelo e jogou apenas uma partida .

Por fim, dois ex-cruzeirenses foram partiram para o Nordeste brasileiro. Rodriguinho se transferiu para o e o atacante David foi para o , de Rogério Ceni. Ambos são titulares em seus novos clubes.