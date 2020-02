Como Éderson se encaixa no Corinthians e pode trazer um quê de Tite a Tiago Nunes

Volante chega ao Alvinegro trazendo características diferentes do que os atuais jogadores podem oferecer ao treinador

O volante Éderson já treina com o restante do elenco do e pinta como um nome para mudar um pouco o jeito de jogar da equipe quando tiver chance. Dono de força física acima da média e com boa chegada no ataque, pode dar ao time de Tiago Nunes uma característica bastante famosa do Corinthians de Tite.

Para começar, é bom esclarecer que o técnico Tiago Nunes tem adotado uma linha de volantes que preza mais pela construção do jogo do que pela finalização. Camacho e Cantillo lideram estatísticas de passes e lançamentos, mas, somados, não têm nenhum chute certo a gol no até o momento.



Camacho, aliás, nem tentou finalizar no Estadual, contrastando com o jovem meio-campista ex- , adepto do estilo de Elias, Paulinho e companhia. No ano passado, por exemplo, de acordo com o FootStats, ele foi o terceiro volante que mais finalizou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 23 chutes em 17 jogos.



Tido como um "monstro" por Abel Braga, que o comandou neste mesmo período pelo time mineiro, Éderson ainda anotou dois gols com a camisa cruzeirense no período. Cantillo, pelo Junior, em quatro temporadas, fez apenas quatro gols em 140 jogos disputados. Camacho, em 86 jogos no Corinthians, ainda não balançou as redes.



O desejo por essa novidade no elenco, algo que Gabriel e Richard, atuais reservas no setor, não oferecem, é tamanho que fez com que Tiago Nunes segurasse uma das vagas na lista A do Campeonato Paulista justamente para poder contar com o jogador.



Resta, então, a expectativa a respeito da utilização do jovem nos próximos jogos. Com apenas o Estadual pela frente até maio, o volta a campo nesta quarta-feira, contra o Santo André, às 21h30 (de Brasília), na Arena.