Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (23), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na terceira posição, com 65 pontos, o Cruzeiro busca reduzir a diferença de seis pontos para o líder Flamengo. Embalado há nove jogos sem perder, com seis empates e três vitórias, a Raposa terá os retornos de Matheus Pereira, Cristian e Arroyo, que cumpriram suspensão no empate com o Juventude por 3 a 3 na última rodada.

Por outro lado, o Corinthians chega embalado após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 1. Atualmente na 10ª posição da Série A, com 45 pontos, o Timão busca um triunfo no Mineirão para reduzir a distância para a zona de classificação à Libertadores 2026. A equipe alvinegra está oito pontos atrás do Bahia, que abre o G-7.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Cristian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Henrique está suspenso, enquanto Eduardo, Marquinhos, Janderson e Wanderson estão lesionados.

Corinthians

Raniele segue machucado.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 35 vitórias, contra 31 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

