Brasileirão
team-logoCruzeiro
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (23), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na terceira posição, com 65 pontos, o Cruzeiro busca reduzir a diferença de seis pontos para o líder Flamengo. Embalado há nove jogos sem perder, com seis empates e três vitórias, a Raposa terá os retornos de Matheus Pereira, Cristian e Arroyo, que cumpriram suspensão no empate com o Juventude por 3 a 3 na última rodada.

Por outro lado, o Corinthians chega embalado após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 1. Atualmente na 10ª posição da Série A, com 45 pontos, o Timão busca um triunfo no Mineirão para reduzir a distância para a zona de classificação à Libertadores 2026. A equipe alvinegra está oito pontos atrás do Bahia, que abre o G-7.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Cristian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalações de Cruzeiro x Corinthians

CruzeiroHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestCOR
1
Cassio
6
Kaiki
15
Fabricio Bruno
25
L. Villalba
12
William
10
M. Pereira
29
L. Romero
16
L. Silva
88
C. Cardoso
99
K. Arroyo
19
Kaio Jorge
40
Felipe Longo
47
Tchoca
26
F. Angileri
13
Gustavo Henrique
14
Raniele
8
R. Garro
2
Matheuzinho
46
H. Farias
27
B. Bidon
9
Yuri Alberto
56
Gui Negao

3-4-1-2

CORAway team crest

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Henrique está suspenso, enquanto Eduardo, Marquinhos, Janderson e Wanderson estão lesionados.

Corinthians

Raniele segue machucado.

Quando é?

  • Data: domingo, 23 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 35 vitórias, contra 31 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

CRU

Outros

COR

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0