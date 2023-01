Corinthians avança por Matheus Pereira e aguarda Al Hilal

Timão negocia o empréstimo do meio-campista de 26 anos e espera liberação do clube saudita

O Corinthians avançou pela contratação por empréstimo de Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita, como soube a GOAL. O clube do Parque São Jorge adota cautela pensando no desfecho positivo e não tem pressa para concluir o negócio.

O ponto positivo para o Timão é o desejo de Matheus Pereira deixar o Al Hilal. Entre o Corinthians e o jogador, está praticamente tudo certo, com detalhes a serem acertados. No momento, o clube alvinegro está à frente de Botafogo e Cruzeiro nas tratativas. A informação foi revelada pelo canal Café do Setorista e confirmada.

Por outro lado, o que pode travar o negócio é a resistência do Al Hilal em liberar seus jogadores. O clube saudita sofreu um transfer ban e está impossibilitado de inscrever novos jogadores, mas já busca uma solução para fazer cair a punição. A situação de Matheus Pereira só deve ser resolvida após esse entrave.

Matheus Pereira chegou ao clube saudita após passagem pelo West Bromwich Albiun, da Inglaterra, quando foi comprado pelo valor de 20 milhões de euros, em agosto de 2021, assinando um contrato válido até junho de 2026. Ele está disposto a jogar no Brasil pela primeira vez pois, embora tenha nascido em Belo Horizonte, fez fez as categorias de base no Sporting, de Lisboa, e tem dupla nacionalidade portuguesa.

O meia fez apenas oito partidas pelo clube saudita nessa temporada, atuando por 419 minutos, sem somar gols ou assistências - sua última vez em campo foi em 21 de dezembro, quando saiu do banco na goleada sobre o Al-Ettifaq.