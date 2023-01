Cruzeiro inicia conversas por contratação de Matheus Pereira, do Al Hilal

Meio-campista de 26 anos tem contrato até junho de 2026 na Arábia Saudita, mas está disposto a jogar no Brasil

O Cruzeiro iniciou conversas com Matheus Pereira, hoje no Al Hilal, da Arábia Saudita, como soube a GOAL. O primeiro contato foi feito no último sábado (7), e o clube acredita que pode ter um desfecho positivo nas tratativas.

A diretoria cruzeirense tenta avançar gradativamente nas tratativas e reconhece que será difícil chegar a um acordo com o jogador, especialmente pelo número de interessados no Brasil e no exterior. Entretanto, o clube mantém confiança na possibilidade.

O jogador de 26 anos conta com o aval do técnico Paulo Pezzolano, e a diretoria tenta a contratação ainda no início de 2023. Ele é tratado como um nome interessante para reforçar o meio de campo do time que volta à elite do futebol nacional nesta temporada.

Hoje, o Al Hilal adota uma postura de não querer negociar os atletas. O clube sofreu transfer ban [impedimento de registrar novos jogadores] e não deseja perder os principais nomes do elenco. Há temor de que as saídas não possam ser supridas. A situação é idêntica à de Gustavo Cuéllar, que atrai interesse do Internacional no mercado da bola.

Matheus Pereira chegou ao clube saudita após passagem pelo West Bromwich, da Inglaterra. Ele foi adquirido por 20 milhões de euros em agosto de 2021. Na ocasião, o Al Hilal venceu a concorrência com europeus para ficar com o meio-campista.

Matheus Pereira tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2026 e está disposto a jogar no Brasil pela primeira vez. Embora seja natural de Belo Horizonte, ele fez as categorias de base no Sporting, de Portugal, por ter a nacionalidade lusitana.

Na atual temporada, Matheus Pereira fez oito partidas pelo Al Hilal, somando 419 minutos. No período, ele não fez gols ou se responsabilizou por assistências para os companheiros de time.

No ano passado, o Botafogo tentou a contratação de Matheus Pereira, que até forçou a saída do Al Hilal para atuar no clube de General Severiano. As tratativas, contudo, não avançaram, e o jogador permaneceu no futebol da Arábia Saudita.