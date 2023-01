Botafogo, Corinthians e Cruzeiro disputam a contratação de Matheus Pereira

Meio-campista está disposto a voltar ao Brasil em 2023 e é disputado por gigantes

Matheus Pereira é a bola da vez no mercado de transferências do futebol brasileiro. Botafogo, Corinthians e Cruzeiro já sondaram a situação do meio-campista do Al Hilal, da Arábia Saudita, como soube a GOAL, e travam uma disputa 'silenciosa' por sua contratação.

Os clubes interessados entraram em contato diretamente com o estafe de Matheus e ouviram que o jogador está disposto a atuar no futebol brasileiro em 2023. Como soube a reportagem, o meia, inclusive, pode forçar a sua saída do clube saudita.

O Corinthians pensa na contratação de Matheus Pereira por empréstimo, com os vencimentos salariais sendo divididos entre os dois clubes. A informação foi primeiro divulgada pelo canal Café do Setorista e confirmada. Botafogo e Cruzeiro, por outro lado, acreditam em uma rescisão na Arábia.

O que trava um negócio é a postura do Al Hilal de não querer negociar os seus atletas, já que o clube sofreu um transfer ban por parte da Fifa. Enquanto não puder registrar novos reforços, o clube não deve liberar seus jogadores. É uma situação semelhante à vivida pelo colombiano Cuéllar, pretendido pelo Internacional.

Matheus Pereira chegou ao clube saudita após passagem pelo West Bromwich Albion, da Inglaterra, quando foi comprado por 20 milhões de euros em agosto de 2021. Na ocasião, o Al Hilal venceu a concorrência com europeus para ficar com o meio-campista.

O jogador de 26 anos tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2026, e está disposto a jogar no Brasil pela primeira vez. Embora seja natural de Belo Horizonte, ele fez as categorias de base no Sporting, de Portugal, por ter a nacionalidade lusitana.

Na atual temporada, Matheus Pereira fez oito partidas pelo Al Hilal, somando 419 minutos. No período, ele não fez gols ou se distribuiu assistências para os companheiros de time.