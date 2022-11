Croácia x Canadá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes entram em campo precisando vencer para seguir com chances de classificação; veja como assistir na TV e na internet

Precisando vencer para não ficar em situação complicada, Croácia e Canadá entram em campo na tarde deste domingo (27), em Doha, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram confirmados.

A Croácia quer deixar para trás o empate da primeira rodada e buscar a vitória para não ver a possibilidade de classificação ameaçada. Os croatas têm todo o elenco à disposição, já que Vlasic, que tinha dores musculares, treinou normalmente. Os nomes experientes da equipe estão confirmados: Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric e Perisic.

Já o Canadá amargou uma derrota considerada por muitos injusta e sabe que precisa melhorar a sua atuação pra somar seus primeiros pontos no campeonato. Assim como o adversário, o técnico Herman não possui problemas no elenco, pois Davies, Borjan e Eustaquio trabalharam normalmente em campo. A partida será ainda a 100ª de Hutchinson pelo país.

Escalações

Escalação do provável do Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Escalação do provável do Canadá: Borjan; Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Croácia é favorita contra o Canadá nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,02 na vitória dos croatas, $ 3,50 no empate e $ 3,95 caso os canadenses ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,03 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,79 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,79 se for a Croácia, $ 2,42 se for o Canadá, ou ainda $ 10 caso o placar não se mova.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME V E D SG PTS 1º Bélgica 1 0 0 1 3 2º Croácia 0 1 0 0 3 3º Marrocos 0 1 0 0 0 4º Canadá 0 0 1 -1 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

o time ainda não marcou gols na competição

Artilheiros do Canadá na Copa 2022

o time ainda não marcou gols na competição

Croácia e Canadá: Participações em Copas

A Croácia está em sua sexta Copa do Mundo e teve o melhor desempenho na edição de 2018, quando foi vice-campeã.

Já o Canadá disputa apenas o seu segundo Mundial. A outra vez foi em 1986, quando foi eliminado ainda na primeira fase..

Quando é?