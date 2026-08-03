Críticas precoces atingem estrela do Real antes de sua saída

A proximidade da transferência do argentino Franco Mastantuono, estrela do Real Madrid, para as fileiras da Fiorentina, por empréstimo, provocou reações divergentes na Itália.

Mastantuono tem contrato com o Real Madrid até o verão de 2031, mas está perto de sair por empréstimo devido à pouca participação com os Merengues.

A rede "Tutto Mercato Web" noticiou que Giovanni Galli, ex-goleiro da Fiorentina, manifestou suas reservas quanto à negociação de Mastantuono, apesar de reconhecer o talento do jogador.

Galli disse: "Com certeza, Mastantuono tem grande apelo por vir do Real Madrid, mas precisamos ver se ele possui as características que lhe permitem se integrar dentro de uma equipe coletiva".

E acrescentou: "Daniel Bertoni disse que ele é um jogador capaz de driblar. E, em uma equipe organizada, é natural que se precise de um jogador talentoso capaz de superar os adversários, mas ele não deve ser um jogador que use a Fiorentina apenas para construir sua carreira".

Giovanni Galli encerrou suas declarações afirmando: "Mastantuono deve vir para cá para desenvolver o nível da Fiorentina e tornar a equipe melhor, e isso é algo completamente diferente".

Mastantuono, de 18 anos, disputou 35 partidas com o Real Madrid na última temporada, totalizando 1484 minutos, marcou 3 gols e deu uma única assistência.