O show de Luan - estreia do armador na Arena é o destaque do Corinthians

Meia fará primeiro jogo na nova casa diante do Botafogo-SP, nesta quinta-feira (22), na estreia da equipe pelo Paulistão 2020

O abre oficialmente o seu ano na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o -SP, e todos os olhos estarão voltados para uma camisa 7 desfilando no meio-campo alvinegro. Luan, principal contratação para a temporada , é o dono dela e das atenções neste primeiro compromisso alvinegro de 2020.

Sem Cantillo, que não teve a documentação regularizada a tempo, o armador aparece como grande estrela corinthiana para quem resolver se deslocar até a zona leste paulistana na noite de quinta - ou ao menos ligar a TV para acompanhar o embate.

Já com dois gols defendendo a camisa corinthiana, Luan será recepcionado pela primeira vez diante da torcida como jogador do Corinthians. Craque do desde 2015, ele costumava deixar o local carregado de camisas do para presentear seus familiares. A demanda, agora, tem muito mais jogos para ser atendida.

O estagiário está mais que iludido com os gols que o Luan marcou ontem na @Florida_Cup! Nas 📹 da Corinthians TV, eles ficaram ainda mais bonitos! #LansouABraba #VaiCorinthians #FloridaCup #ReadyForUniversal pic.twitter.com/hem37MYZr8 — Corinthians (@Corinthians) January 16, 2020

Em campo, Luan deve apresentar um posicionamento semelhante ao que se viu nos , rodando bastante com a dupla de volante na hora de iniciar as jogadas e sendo o nome que mais se aproxima do centroavante na hora de finalizar . Na pré-temporada, foi comum vê-lo até como o nome a tentar frear contra-ataques do adversário quando Camacho e Cantillo se adiantavam.

Tirando o armador, as outras novidades corinthianas são na verdade um "dejavú" para a torcida. De Pedro Henrique na zaga a Ramiro na meia direita, passando por Camacho e Richard no meio-campo, a Fiel terá a chance de ver como estão os nomes que não deixaram tanta saudade em outras oportunidades.

Novidade na esquerda

Um outro ponto que chama a atenção no embate é a presença do jovem lateral esquerdo Lucas Piton , provável titular da equipe. À frente de Sidcley por questões físicas, ele será titular pela primeira vez em um jogo oficial do Timão. Pode ser o começo de uma trajetória já conhecida para nomes da posição vindos da base, como Wladimir, Silvinho e Kleber.