Início de Luan no Corinthians decepciona, mas Tiago Nunes sai em defesa

Técnico voltou a defender o meia-atacante após início irregular no Timão

Após a derrota do para o Água Santa por 2 a 1, o técnico Tiago Nunes saiu novamente em defesa de Luan, constantemente alvo dos torcedores quando o resultado positivo da equipe não aparece.

"Luan é o jogador que mais toca na equipe junto com o Cantillo. Ele deu muita circulação de bola. Às vezes prende demais e perde a bola. Ele é um cara de movimento, de pedir a bola, de dar ritmo, ele precisa de acompanhamentos que potencialize. Espero que ele consiga ser esse jogador", apontou o treinador.

"Eu quero pontuar que ele é um jogador que se tem uma expectativa que ele resolva tudo a cada partida.", completou.

Contabilizando nove jogos oficiais na temporada, com dois gols e uma assistência, o meia-atacante chegou ao clube paulista sob grande expectativa da torcida e da mídia, sendo apontado como o principal reforço do ano da equipe.

Em 2019, quando ainda defendia o , Luan teve um início melhor na temporada. Nos nove primeiros jogos disputados, marcou cinco gols e deu três assistências para o time. Participando diretamente de oito tentos.

Apesar do ser considerado superior ao Gaúcho, de fato o início da temporada de Luan no é decepcionante. A expectativa ajuda a explicar as críticas. Agora, cabe apenas ao jogador fazer essa história mudar.