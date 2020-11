Cristiano Ronaldo volta à pauta para reforçar o PSG: "coisas extraordinárias acontecem"

Leonardo, diretor esportivo do gigante francês, afirma que tudo é possível no mercado de transferências

Um sonho antigo de Nasser Al-Khelaifi, presidente do , não foi descartado por Leonardo, diretor do clube. O brasileiro admitiu que Cristiano Ronaldo pode pintar no gigante francês.

Há rumores de que o português pode deixar a Juventus antes do fim de seu atual contrato, no meio de 2022. A estaria disposta a negociar o cinco vezes melhor do mundo já no fim desta temporada, à fim de conseguir vender o jogador que completa 36 anos em fevereiro.

Perguntado sobre a PSGTV, canal oficial do clube, sobre uma possível transferência de Cristiano Ronaldo, Leonardo não descartou. "Atualmente no futebol nós não sabemos o que vai acontecer. Quem sabe amanhã ele acorde e diga que quer jogar em outro lugar".

"Quem pode comprá-lo? É pequeno círculo e o PSG está nele. Normalmente, essas são oportunidades, situações. Na janela de transferência, temos que nos preparar para essas situações e é isso que fazemos. Temos nossas prioridades, nossas listas, mas coisas extraordinárias podem acontecer", completou.

Se por um lado Leonardo fala sobre a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo, por outro já começa a negociar as renovações de contrato de Kylian Mbappé e Neymar, as duas grandes estrelas da companhia atualmente.

O diretor admite que as opções nas próximas janelas de transferências serão menores diante das complicações financeiras causadas pela pandemia da Covid-19.

"Não podemos falar de quanto dinheiro, mas é fácil de calcular. No ano passado perdemos entre 15 e 20 porcento e este ano será mais. Mas, sinceramente, no PSG há capacidade e meios para ultrapassar a crise. Os demais clubes talvez tenham mais dificuldade para superar a crise. Mas a ambição aqui é sempre enorme", confirmou Leonardo.