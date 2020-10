Cristiano Ronaldo volta a entrar na mira do PSG, diz site italiano

Clube da capital francesa estaria pronto para uma nova tentativa de contratar o astro português, segundo o Tutttosport

Cristiano Ronaldo segue como um dos nomes mais comentados no mercado de transferências europeu. O interessado da vez, segundo o Tutttosport, seria o , que planeja uma nova investida para contratar o português já na próxima janela de transferências.

O preço inicial para formar o trios de CR7 com Neymar e Mbappe seria de 60 milhões de euros (pouco mais de 390 milhões de reais na cotação atual), mas a direção da acena com um possível desconto na transferência, na intenção de aliviar a pesada folha salarial do atual campeão italiano.

Pela Velha Senhora, Cristiano Ronaldo tem números expressívos. O atacante disputou 66 partidas e marcou 55 gols. Já são três troféus conquistados na , com dois títulos do Italiano (2018-19 e 2019-20) e a Supercopa de 2018.