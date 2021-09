Cristiano Ronaldo troca de mansão na região de Manchester

O atacante teve que trocar de mansão por questões de segurança - apesar dos rumores de que ovelhas barulhentas atrapalhavam o jogador

O retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, pelo menos, nos gramados foi tranquilo. No entanto, o craque português passou por alguns contratempos fora das quatro linhas. Isto porque, o atacante foi forçado à procurar uma nova casa em Manchester.

Ronaldo, que fez um retorno sensacional a Old Trafford no final de agosto - marcando quatro gols nos seus três primeiros jogos -, passou por uma situação inusitada, precisando encontrar um nova casa - embora nem tudo seja como foi relatado em outros lugares.

Ronaldo teve que mudar de casa desde seu retorno à Manchester, isto porque, o jardim da sua primeira propriedade poderia ser "invadido" por vizinhos - o que o United considerou um risco para a segurança do jogador.

A antiga casa do jogador, possui uma espécie de trilha pública, que cruzava o terreno da mansão. Além disso, a estrada em frente permitia que os vizinhos caminhassem para dento dos portões.

Durante a quarentena na Inglaterra após sua transferência da Juventus, Ronaldo manteve a forma treinando em casa. No entanto, o Manchester United descobriu que seu jardim poderia ser visto por todos que passavam ali, o que poderia comprometer sua privacidade ou colocar em risco sua segurança.

(Foto: Getty Images)

Para piorar a situação, o The Sun afirmou que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro estava infeliz com sua mansão original de 7 milhões de euros, principalmente, por causa do barulho de ovelhas próximas, que mantinham o jogador acordado. Fontes do United, porém, negaram que isso seja verdade.

A ideia de Ronaldo ficar irritado com as ovelhas tem sido motivo de alegria. O ex-zagueiro, Patrice Evra, aproveitou a situação para brincar com o craque português.

Evra postou em suas redes sociais um vídeo em um barco cheio de ovelhas, com a legenda: "Não se preocupe mano, estou levando minhas ovelhas para longe de sua casa."

I got your back bro @cristiano Ronaldo Twitter you finally going to be able to sleep 💤 pic.twitter.com/owqTRbgPB7 — Patrice Evra (@Evra) September 16, 2021

Agora, Cristiano Ronaldo se mudou para uma nova casa em Cheshire, também em Manchester. A nova mansão pertence ao ex-atacante do United, Andy Cole. A nova propriedade conta com piscina, sala de cinema, garagem para quatro carros, sistema de vigilância com câmeras e seguranças no local.

Antes de deixar a Juventus pelo United, Ronaldo morava em duas vilas conectadas no norte da Itália. Segundo relatos, a casa do capitão de Portugal ficava nas colinas acima do Gran Madre de Dio, no coração de Turim e, como era de se esperar, só é acessível por uma estrada particular.

A privacidade é claramente uma consideração importante para Ronaldo, que até utiliza sua casa para treinar e entrar na melhor forma para às partidas com sua equipe.