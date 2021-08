Cristiano Ronaldo no Manchester United: gols, títulos, assistências e mais

Depois de uma passagem espetacular entre 2003 e 2009, CR7 está de volta a Old Trafford após passagem pela Juventus

A expressão “o bom filho à casa torna” é um dos tantos clichês óbvios dos quais é impossível de se desviar ao falarmos do retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Quando tudo levava a crer que o craque português fecharia com o City, rival azul da cidade, após manifestar seu desejo de sair da Juventus, uma reviravolta fez com que o sonho de muitos dos aficionados dos Red Devils se tornasse realidade.

Cristiano Ronaldo volta a Old Trafford 12 anos após a sua saída. Quando, pela primeira vez, deixou de usar a camisa vermelha de Manchester para entrar na história do Real Madrid – e protagonizar duelos épicos contra o Barcelona de Lionel Messi – CR7 já havia garantido seu lugar entre os imortais dos Diabos Vermelhos. Pelo United, o craque português foi decisivo durante seis temporadas e, dentre muitas coisas, foi protagonista em título de Champions League e eleito melhor jogador do mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas se você não se lembra do tamanho do legado de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, seja pela passagem do tempo ou pela pouca idade, pode se tranquilizar. Confira abaixo, os principais feitos de CR7 pelo gigante de Old Trafford, assim como estatísticas de sua primeira passagem pelo clube. Ah, e vale destacar: pode salvar este link porque, agora que o atacante está de volta aos Red Devils, atualizaremos constantemente os seus novos feitos.

Quantos gols Cristiano Ronaldo fez pelo Man.United?

(Foto: Getty Images)

Ao longo de seis temporadas em sua primeira passagem pelo United, CR7 somou 118 gols em 292 jogos. A sua temporada mais goleadora pelo clube foi a de 2007/08, quando acumulou 42 gols que ajudaram o time vermelho de Manchester a conquistar títulos da Premier League e Champions League.

Na era moderna da Premier League, iniciada a partir de 1992, CR7 é o único jogador da história do United a ter marcado mais de 30 gols em uma única edição do certame. Balançou as redes 31 vezes no caminho rumo ao título de 2007/08. Considerando toda a história da primeira divisão inglesa, o luso só fica atrás de Dennis Viollet, que em 1959/60 fez 32 gols pelos Red Devils.

Os gols de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United estão divididos da seguinte maneira, em relação às competições:

Premier League: 84 gols

84 gols Champions League: 15 gols (e um outro, marcado na fase “pré” do torneio)

15 gols (e um outro, marcado na fase “pré” do torneio) FA Cup (Copa da Inglaterra): 13 gols

13 gols Copa da Liga: 4 gols

4 gols Mundial de Clubes: 1 gol

Quantas assistências Cristiano Ronaldo deu no United?

(Foto: Getty Images)

Em toda a sua passagem pelo Manchester United, CR7 deu 53 passes para gol. Na Premier League da temporada 2006/07 o gajo foi o líder de assistências, com um total de nove.

Os títulos Cristiano Ronaldo pelo Manchester United

(Foto: Getty Images)

Ao todo CR7 levantou 10 taças pelos Red Devils. Foram elas:

Champions League (2007/08)

Premier League: um total de três títulos (2006/07, 2007/08, 2008/09)

Copa da Inglaterra (2003/04)

Copa da Liga Inglesa (2005/06 e 2008/09)

Mundial de Clubes (2008)

Supertaça da Inglaterra (2007 e 2008)

Prêmios individuais pelo Manchester United

(Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo ainda detém o recorde de venda mais cara, em valores absolutos, feita pelo Manchester United, que em 2009 recebeu 80 milhões de libras pagas pelo Real Madrid.

O português foi o único jogador dos Red Devils a ser eleito melhor jogador do mundo (2008).

Que venha a segunda passagem!