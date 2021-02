Cristiano Ronaldo é a primeira pessoa a atingir 500 milhões de seguidores nas redes sociais

Craque português quebra mais um recorde, desta vez fora de campo, e é uma das pessoas com maior alcance na internet

Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do mundo. O português é a primeira pessoa a alcançar a marca de 500 milhões de seguidores nas redes sociais, juntando os números de Twitter, Facebook e Instagram.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os números do camisa 7 da Juventus realmente impressionam - dentro e fora dos gramados. São mais de 91 milhões de seguidores no Twitter, 147 milhões de seguidores no Facebook e mais 261 milhões no Instagram, onde é disparado a pessoa mais seguida. A cantora Ariana Grande, segunda neste ranking, tem cerca de 40 milhões de seguidores a menos.

Na rede social de Mark Zuckerberg, Cristiano Ronaldo também se destaca como a pessoa mais seguida. A cantora Shakira é a segunda neste ranking, com "somente" 109 milhões de seguidores.

Embora lidere com folga as já citadas, na "rede social do passarinho" o português não está nem no pódio das pessoas mais seguidas. Em quinto no ranking, Cristiano Ronaldo é superado por Rihanna (101,7 milhões), Kate Perry (109,4 milhões), Justin Bieber (113,9 milhões) e Barack Obama (129,3 milhões).

Done ⚽️💪🏽

Have a good day!😉👊🏽 pic.twitter.com/DN9lo4gMbS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 4, 2021

Vale destacar, no entanto, que se forem consideradas páginas institucionais, Cristiano Ronaldo cai um pouco nos rankings que lidera. A página do próprio Instagram é a mais seguida da rede social, com mais de 386 milhões de seguidores. No Facebook, a página do próprio site também é a que tem mais seguidores, com 209 milhões. E o português também perde para a gigante eletrônica Samsung, com 161 milhões de seguidores.

Por efeito de comparação, Lionel Messi acumula 284 milhões de seguidores somando suas redes sociais. Número bem inferior ao de Cristiano Ronaldo, mas cabe a ressalva de que o argentino não tem uma conta oficial no Twitter. O camisa 10 do Barcelona tem 183 milhões de seguidores no Instagram e 101 milhões no Facebook.

Recordista nas redes sociais, o craque português se prepara para dois confrontos complicados com a camisa da Juventus nos próximos dias. No sábado (13), os Bianconeri visitam o Napoli, em duelo válido pela Serie A Tim. Depois, na quarta-feira, a equipe viaja para o país-natal do camisa 7, onde enfrentará o Porto, no Estádio do Dragão, na quarta-feira (17), no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.