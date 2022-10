Por que Cristiano Ronaldo não joga o clássico Manchester United x Chelsea?

O clube confirmou que o português não viajará com o elenco para enfrentar os Blues no sábado

Nesta quinta-feira (20), o Manchester United divulgou uma nota oficial informando que o português Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco dos Red Devils para o clássico contra o Chelsea, que acontece no próximo sábado (22).

O comunicado divulgado no site oficial do clube diz que: "Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco do Manchester United para o jogo deste sábado da Premier League contra o Chelsea. O restante do elenco está totalmente focado na preparação para o jogo".

A decisão de afastar Ronaldo do elenco acontece após o português protagonizar uma polêmica no jogo contra o Tottenham. Deixado no banco pelo holandês Erik Ten Hag, o camisa 7 dos Red Devils foi visto descendo o túnel para o vestiário antes mesmo do fim da partida, que terminou com a vitória do United por 2 a 0. Mais tarde foi revelado que ele havia deixado o estádio completamente. Ten Hag afirmou após a partida que lidaria com o incidente, e agora tomou medidas.

Horas após o clube divulgar o afastamento do português da partida deste próximo sábado, Cristiano Ronaldo se manifestou em suas redes sociais, citando que "às vezes o calor do momento leva a melhor". Confira a declaração completa do atacante.

"Como sempre fiz ao longo da minha carreira, tento viver e jogar respeitosamente com meus colegas, meus adversários e meus treinadores. Isso não mudou. Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que fui nos últimos 20 anos jogando na elite do futebol, e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisão.

Comecei muito jovem, os exemplos de jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipes que representei. Infelizmente, isso nem sempre é possível e às vezes o calor do momento leva a melhor.

No momento, sinto que tenho que continuar trabalhando duro em Carrington, apoiar meus companheiros de equipe e estar pronto para tudo em qualquer jogo. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Este é o Manchester United, e unidos devemos permanecer. Em breve estaremos juntos novamente."