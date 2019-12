Cristiano Ronaldo pode se aposentar na Juventus, diz empresário

Em entrevista, Jorge Mendes, empresário de CR7, falou sobre a possibilidade do português se aposentar com a camisa da Velha Senhora

O tempo não dá trégua para ninguém, até mesmo para os melhores da história: Com 34 anos, Cristiano Ronaldo está cada vez mais chegando perto do fim de sua carreira. Para Jorge Mendes, empresário do craque, este término pode acabar realmente acontecendo na .

Com contrato até 2022, CR7 teria 37 anos no fim do vínculo com a Velha Senhora: são raros os jogadores desta idade que conseguem se manter no mais alto patamar do futebol.

Porém, se alguém tem esta capacidade, certamente é Cristiano Ronaldo.

Segundo Jorge Mendes, o português está mais feliz do que nunca em Turim e suas ambições correspondem com as do time. Ou seja: quando chegar a hora de parar, Ronaldo pode decidir se aposentar com a camisa preta e branca da Juventus.

O empresário também aproveitou para elogiar o treinador Maurizio Sarri, deixando os conflitos entre o português e seu técnico para trás, afirmando que “Ele está feliz na Juventus, tem um grande técnico. E sim, pode encerrar sua carreira por lá, mesmo, no final de contrato.”

Além disso, também falou sobre uma suposta injustiça nas duas últimas votações do Bola de Ouro, - fato comum entre o staff e a família do jogador - afirmando que Ronaldo deveria ter vencido a premiação em pelo menos uma ocasião. Nesses anos, os vencedores foram Luka Modric e seu eterno rival Lionel Messi.