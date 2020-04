Em família e #fiqueemcasa: a Páscoa dos craques do futebol

Muitos jogadores postaram em suas redes sociais mensagens celebrando a data em meio à pandemia do novo coronavírus

O domingo de Páscoa foi celebrado por craques e personalidades do futebol. Como a bola não está rolando nas principais ligas do mundo, os jogadores puderam comemorar a data em família.

Alguns, como Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, inclusive citaram a pandemia do novo coronavírus ao enviarem uma mensagem pelas suas redes sociais.

"Desejamos uma feliz Páscoa a todos", postou o camisa 7 da , acrescentando a hashtag #stayhome - #fiqueemcasa em português.

"Durante esta Páscoa, na qual não podemos ficar com as nossas famílias, desejo muita perseverança e saúde. Eu acredito que a próxima Páscoa será cheia de alegria novamente. Vamos nos apoiar nesses tempos difíceis. Tudo de bom", afirmou o artilheiro do , desejando ainda uma feliz Páscoa em polonês.

Os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, dois destaques do , também registraram a data. O goleiro postou um trecho bíblico, enquanto o atacante apareceu cantando ao lado da esposa Larissa Pereira.

Já o artilheiro Harry Kane, do , postou uma foto das filhas fantasiadas que fez a alegria dos seguidores.

No domingo em que a TV Globo vai reprisar a final da Copa do Mundo de 2002, pentacampeões como Marcos, Roberto Carlos e Rivaldo também celebraram a Páscoa.