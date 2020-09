Cristiano Ronaldo leva bronca por ver Portugal x Croácia sem máscara

Atacante português assistiu da arquibancada à sua seleção golear a Croácia por 4 a 1, mas em diversos momentos foi flagrado sem máscara de proteção

No último sábado (05), a seleção de fez sua estreia na Uefa . O time português massacrou a e aplicou 4 a 1 sobre os atuais vice-campeões do mundo. O craque Cristiano Ronaldo, com uma infecção no dedo do pé, não jogou e assistiu à partida nas arquibancadas do estádio. Flagrado em diversos momentos sem usar máscara de proteção, CR7 foi pessoalmente advertido a colocar o acessório de proteção e a imagem viralizou na internet.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

A partida marcou uma ótima atuação da seleção dos Quinas sob os olhares atentos de Cristiano Ronaldo. Além do resultado positivo na estreia da competição continental de seleções, os lusos puderam ver o potencial e a força de sua geração mesmo sem o seu principal craque dentro de campo. O gajo assistiu ao duelo e não deixou de participar mesmo à distância vibrando a cada gol e lamentando cada oportunidade perdida.

Durante a partida, Cristiano Ronaldo estava sem usar máscara de proteção. O protocolo da Uefa por conta do novo coronavírus exige que os não envolvidos diretamente dentro de campo usem as máscaras o tempo todo no estádio.

Em determinado momento, uma funcionária do Estádio do Dragão, casa do , foi até o craque e pediu para que ele colocasse a máscara que estava na cadeira ao seu lado. Visivelmente contrariado, o jogador obedeceu ao pedido e colocou o item de segurança. Pouco tempo depois, o atleta foi flagrado novamente sem a máscara.

Portugal foi um dos países europeus com a menor taxa de casos e mortes por conta da covid-19. De acordo com números atualizados da Universidade John Hopkins, Portugal é apenas o 48º país do mundo com mais casos com 59.493 testes positivos e 1838 mortes. Ainda assim, o protocolo europeu nos estádios tem sido rigoroso e todos os envolvidos têm de usar o equipamento de segurança.

O próximo jogo da seleção portuguesa é contra a , na terça-feira (08), às 15h45, na Friends Arena, em Sorna, na Suécia. Existe a possibilidade de Cristiano Ronaldo atuar na partida, devido ao tratamento com antibióticos que tem feito para se recuperar da infecção no pé.

O técnico de Portugal, Fernando afirmou que o camisa 7 não ter jogado se deveu exclusivamente ao fato de ele não estar em condições de jogo por conta da infecção e deixou em aberto a possibilidade do gajo estar em campo contra os suecos.

"Eu não estava descansando-o. Se ele estivesse em boa forma estaria apto para jogar. Hoje ele treinou, já se sente melhor e viajará à Suécia e aí vamos ver. Não há lesão, mas ele precisa se recuperar dessa infecção", declarou Fernando Santos à RTP.

CR7 busca seu 100º gol com a camisa de Portugal. Ele já balançou as redes 99 vezes defendendo as cores de seu país e pode aparecer em campo para tentar alcançar mais uma expressiva marca em sua carreira.