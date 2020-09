Vitória de Portugal e a esperança de vida sem Cristiano Ronaldo

Time de Fernando Santos massacra a atual vice-campeã do mundo em partida sem CR7 e aponta um futuro brilhante para a seleção dos Quinas

A seleção de conquistou uma vitória contundente sobre a , na primeira rodada da Uefa . Sem contar com a presença de Cristiano Ronaldo nem no banco de reservas, os lusos bateram os atuais vice-campeões mundiais por 4 a 1 e oroporcionaram o melhor jogo das grandes equipes nacionais dessa primeira rodada de partidas da competição europeia. Porém, para além da vitória, o sinal mais importante liberado desse jogo é que existe vida sem Cristiano Ronaldo.

A Nations League é uma competição oficial, sem caráter amistoso, e coloca frente a frente seleções do mesmo nível técnico, pelo menos em tese. Contudo, não foi isso que se viu no verdadeiro massacre imposto pelos portugueses.

Depois de conquistar a de 2016, jogar a de 2018 e conquistar a Nations League de 2019 com um futebol mais "travado", sem muita velocidade e com extrema dependência de Cristiano Ronaldo, a seleção dos Quinas fez um surpreendente, muito intenso e muito veloz jogo coletivo e não deu nenhuma chance aos croatas, que estavam sem Luka Modric.

Se fosse há alguns anos, uma vitória dessa contra a Croácia não seria nada demais. Entretanto, mesmo sem seu principal craque, estamos falando da atual vice-campeã mundial, com um trabalho e estilo de jogo já desenvolvidos e consolidados.

Jogadores portugueses comemoram gol contra a Croácia (Foto: imago images / Pro Sports Images)

O jornal A Bola, de Portugal, classificou o jogo da seleção como "exibição de luxo", já o jornal Record, também português, disse que a "vitória sem contestação" veio sobre uma Croácia "sem armas para contrariar o bom jogo da equipa (sic) de Fernando ".

Expressões como essas são explicadas quando se olha para os números da partida. Portugal terminou a partida com 27 finalizações, sendo 11 no alvo, contra 5 da Croácia, com apenas duas na direção da meta defendida por Anthony Lopes. Na posse de bola, os lusos ficaram 57% do tempo com a pelota nos pés, contra 43% dos croatas. Os portugueses trocaram 585 passes com 89% de precisão, contra 430 e 83% de aproveitamento nos passes. Além disso, quando o jogo estava 0 a 0, os portugueses acertaram a trave três vezes.

Como se não fosse suficiente, há algo que dificilmente os números consigam explicar: a velocidade e intensidade aplicadas pelo time lusófono. A diferença na abordagem do jogo pode ser ilustrada com os 62 duelos ganhos, 16 disputas aéreas vencidas e os 27 desarmes de Portugal, contra 47 duelos, 7 disputas aéreas e 15 desarmes da Croácia.

O que todos esses números apontam é: existe vida para Portugal em uma fase pós-Cristiano Ronaldo. O craque da Ilha da Madeira está com 35 anos e vê o fim da carreira como algo mais próximo. Durante muitos anos, a seleção portuguesa foi descrita como "Cristiano + 10" e a partida desse sábado (05) deixa claro que essa fase já foi superada.

CR7 estava no estádio e foi flagrado sem máscara. Mesmo depois de ser chamado a atenção por uma funcionária local, tirou o aparato de proteção minutos depois (Foto: captura da transmissão)

Após a febre da chamada "geração de ouro da ", falou-se a respeito da geração francesa (campeã do mundo em 2018) e da atual geração inglesa, com vários jovens que vêm brilhando na Premier League. Porém, sem o mesmo destaque, os jovens de Portugal mostram que podem continuar o sucesso da seleção, que ainda conta com CR7 como referência máxima.

Existe uma possibilidade de Ronaldo jogar a Copa do Mundo de 2022, mas até lá estará com 37 anos e não se sabe em que condição física ele chegará para o Mundial. Porém, com ou sem o cinco vezes melhor do mundo, a verdade é que o futuro parece brilhante e promissor para a seleção dos Quinas.