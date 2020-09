Por que Cristiano Ronaldo não joga em Portugal x Croácia?

Craque português era tido como presença certa no time titular de Fernando Santos contra os atuais vice-campeões do mundo, mas não ficou nem no banco

A seleção de faz sua estreia no ano de 2020 na Uefa em jogo contra a atual vice-campeã do mundo, . Cristiano Ronaldo estava em praticamente todas as prévias para começar como titular na partida, mas uma infecção no dedo do pé tirou o craque gajo de combate.

Cristiano Ronaldo está com uma infecção no dedo do pé direito. Em entrevista coletiva na sexta-feira (04), o treinador da seleção dos Quinas, Fernando deu a entender que o camisa 7 foi picado por um inseto no pé e tinha dúvidas se o craque poderia atuar pela sua equipe nacional.

"Tenho algumas dúvidas se ele estará apto para jogar. Cristiano treinou muito bem na segunda e terça, mas na quarta-feira teve uma dor no dedo do pé direito. Parecia um pouco com uma picada de abelha, mas acabou em uma infecção. Foi tratada com antibióticos e parece estar de volta ao normal, mas ainda temos que avaliá-lo", declarou Fernando Santos.

Embora não tenha sido colocado entre os 23 inscritos para a partida contra a Croácia, CR7 está assistindo à partida no Estádio do Dragão, casa do .

Cristiano Ronaldo está no Estádio do Dragão apoiando e assistindo ao jogo de Portugal. 💪🏼🇵🇹 pic.twitter.com/EumxEF6qcJ — Archive Cristiano (@archivegoat) September 5, 2020

Para o seu lugar, o meio-campista Sergio Oliveira herdou a icônica camisa 7, que deve voltar ao atleta da assim que ele tiver condições de jogo.

Cristiano Ronaldo vai jogar contra a ?

O craque da Ilha da Madeira ainda é dúvida para o segundo compromisso de Portugal nessa Liga das Nações. Na terça-feira (08), a atual campeã do torneio enfrenta a Suécia, pela segunda rodada da Nations League.

É possível que a decisão de Fernando Santos ocorra apenas no dia do jogo, entretanto, CR7 continua convocado e com o grupo da seleção e também está em tratamento com remédios antibióticos.

Até pelo fato de Fernando Santos ter cogitado usar o craque no jogo desse sábado (05) contra a Croácia, existe uma boa possibilidade que o camisa 7 esteja apto para o confronto contra os suecos.