Cristiano Ronaldo já fez de vítima todos os clubes da Série A e persegue marca de Ibra

Juventus bate o Crotone com dois gols de CR7, que faz nova vítima no Campeonato Italiano e persegue marca pessoal que pertence ao atacante do Milan

Cristiano Ronaldo segue imparável na Série A. Com os dois contra o Crotone, nesta segunda-feira (22), o craque português já fez de vítima todos os 20 clubes da primeira divisão italiana desde que foi contratado pela Juventus. Com isso, ele também se aproxima de uma outra marca histórica no século XXI, que pertence ao sueco Zlatan Ibrahimovic.

A Juventus derrotou o Crotone nesta segunda-feira (22) por 3 a 0, com dois belos gols de cabeça anotados por Cristiano Ronaldo. Com mais um doblete em sua carreira, o camisa 7 chegou a 25 tentos em 28 partidas na temporada. Apenas na Serie A italiana, já balançou as redes 18 vezes em 19 aparições, assumindo a artilharia isolada da competição, à frente de Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Além disso, o Crotone era o único clube da primeira divisão da Itália que ainda tinha o privilégio de falar que nunca havia sofrido um gol de Cristiano Ronaldo - até ontem. Com os dois gols, CR7 já fez de vítima todos os 20 clubes da Serie A desde que chegou à Juventus, na temporada 2018/19.

Desde então, Ronaldo já marcou 70 gols apenas no Campeonato Italiano, e dentre todas as equipes que já enfrentou pela competição, apenas o Chievo Verona ainda está zerado. Contudo, o clube está atualmente na segunda divisão italiana.

Ronaldo persegue marca de Ibrahimovic

Foto: Getty Images

Com as cabeçadas certeiras contra o Crotone, Cristiano Ronaldo já balançou as redes contra 78 times diferentes ao longo de seu tempo nas cinco principais ligas da Europa - Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga -, onde também atuou por Manchester United e Real Madrid, além da Juventus, claro.

Desde a virada do século, apenas Zlatan Ibrahimovic marcou contra mais adversários nas cinco grandes ligas da Europa, 79 para ser mais exato.

Os dois craques também prometem brigar até o fim pelo posto de artilheiro do Campeonato Italiano e principalmente pelo Scudetto. Com 45 pontos, a Juve ocupa o terceiro lugar na Serie A, quatro pontos atrás do Milan, segundo colocado, e oito pontos atrás da Inter de Milão, líder da competição.