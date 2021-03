Cristiano Ronaldo empilha gols e responde às críticas: problema da Juventus não é o português

Craque respondeu aos críticos logo em seu primeiro jogo após a eliminação da Champions, com três gols em 32 minutos

Quando a Juventus foi eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Porto na última terça-feira (9) , Cristiano Ronaldo se tornou o principal alvo de críticas no time italiano, especialmente por seu desempenho discreto nas partidas contra os portugueses.

No sábado (13), o português se pronunciou sobre as cobranças em seu perfil do Instagram, onde afirmou "O futebol tem memória, e eu também" , em referência a seus feitos no esporte e as duras críticas que recebeu.

Talvez a mais pesada tenha vindo justamente de um ex-presidente da Juventus, Giovanni Cobolli, que classificou a contratação do craque como um erro do clube, e afirmou que ele “custa caro demais”. O treinador Fabio Capello foi outro a disparar contra Ronaldo.

Enquanto tem sua saída da Juve e um possível retorno ao Real Madrid especulados, Ronaldo tratou de colocar em prática o seu plano de dar a volta por cima, e precisou de apenas 32 minutos para resolver o jogo deste domingo (14), contra o Cagliari.

Com um hat-trick “perfeito” (um gol de direita, um de esquerda e um de cabeça), o português provou que, apesar da campanha irregular da Velha Senhora, seu desempenho não deve ser minimizado. Até aqui, o atacante marcou 23 vezes em 23 partidas da Serie A, onde ocupa com folga a artilharia, acompanhado de longe por Romelu Lukaku, com 18.

Os gols relâmpago garantiram a CR7 o hat-trick mais rápido da Serie A italiana desde 2017, quando Keita Baldé da Lazio marcou três vezes em 26 minutos. A marca é a segunda mais rápida da carreira do português, já que em 2015 ele precisou de apenas 20 minutos para marcar os mesmos três gols, contra o Espanyol.

Mesmo com a vitória, a Juventus segue 11 pontos atrás da líder, Inter de Milão, e precisará de mais da “mágica” de Cristiano Ronaldo para arrancar na competição, onde ocupa a terceira posição, atrás também do Milan.