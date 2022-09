Cristiano Ronaldo colide com goleiro da República Tcheca, sangra e fica com nariz inchado

O português ficou quase dois minutos caído e precisou ser atendido em campo

Cristiano Ronaldo protagonizou uma cena e tanto no primeiro tempo do jogo entre Portugal e República Tcheca na Liga das Nações. Acostumado a chamar a atenção por seus gols e grandes jogadas, o craque foi o assunto da partida por outro motivo. Após um encontrão com o goleiro adversário, o camisa 7 ficou caído e sangrou bastante na região do rosto.

A seleção portuguesa terminou o primeiro tempo do jogo contra a República Tcheca vencendo por 2 a 0 e com o Cristiano Ronaldo sendo o assunto do jogo. No entanto, o craque não marcou nenhum dos dois gols, que ficaram por conta de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, respectivamente. E o foco no camisa 7 veio antes de qualquer um dos tentos.

Aos 12 minutos de jogo, pouquinho tempo após reclamar de uma dividida de bola que o deixou com os meiões rasgados, Cristiano Ronaldo se chocou fortemente com o goleiro tcheco Tomás Vaclík. No lance, o atacante vai no alto para disputar uma bola, e acaba atingido com força na região do rosto, à medida que o adversário ia na mesma bola.

Após o encontrão, Ronaldo ficou um tempo caído no campo e a cada vez que levava a mão no rosto, era possível ver que ele estava sangrando bastante. Ainda no gramado, o camisa 7 foi atendido pelos médicos da seleção portuguesa, que fizeram diversos curativos no rosto bastante inchado do jogador.

SKY

Foram quase dois minutos de paralisação no jogo - que, lembrando, ainda estava 0 a 0 - antes de Ronaldo terminar de ser atendido e conseguir levantar. Apesar de tudo, porém, o atacante conseguiu voltar a jogar normalmente, para o alívio dos torcedores. Ele também seguiu em campo após o intervalo.