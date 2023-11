Criciúma x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Botafogo-SP entram em campo na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 61 pontos, o Criciúma vem de um empate no jogo passado. Diante de sua torcida, o time catarinense vai em busca da vitória para ficar a um passo do acesso.

Do outro lado, o Botafogo-SP está na 12ª posição, com 47 pontos. O Pantera não tem mais pretensões na competição, já que não tem mais chance de subir, além de ter garantido a permanência na Série B.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo, Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes, Barreto, Arilson, Claudinho, Fellipe Mateus, Eder e Hygor.

Botafogo-SP: Matheus Albino, João Maranini, Diogo silva, Marcio, Silva, Vidal, Carlos Manuel, Guilherme Madruga, Mantuan, Pedro Rodrigues, Toró e Osman.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Lucas Dias cumpre suspensão.

Quando é?